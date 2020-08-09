الصحة الإسرائيلية: 763 إصابة جديدة بكورونا وتصاعد وتيرة العدوى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت 763 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، أمس السبت، مع تصاعد وتيرة انتشار الفيروس والعدوى لترتفع إلى 9.4%، وهو أعلى معدل يسجل منذ بدء الموجة الثانية للفيروس، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

ووفقا لمعيطات وزارة الصحة، منذ ساعات منتصف الليل حتى الساعة التاسعة من صباح، اليوم الأحد، شخصت 54 إصابة جديدة من 599 فحصا أجري في ساعات الفجر، بينما، يوم السبت، أجري 8561 فحصا أظهرت النتائج تسجيل 762 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يشير إلى الارتفاع المتواصل في معدل انتشار الفيروس والإصابات والعدوى.

وتظهر معطيات الوزارة الارتفاع المتواصل في الإصابات الخطيرة، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 816 مصابا بالفيروس، بينهم 389 إصابة بحالة خطيرة، و105 تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما 171 مصابا وصفت حالتهم بالمتوسطة، وبلغت حصيلة الوفيات 594 حالة وفاة.

وتبدي وزارة الصحة مخاوفها من مغبة استمرار الارتفاع في الإصابات والحالات الخطيرة، علما أن العديد من المستشفيات وأقسام كورونا تكتظ بالمصابين.

وفقدت أقسام كورونا في مستشفيات "هداسا" عين كارم و"شاعري تصيدق" في القدس، وسوروكا في بئر السبع، ومستشفى "شيبا" في رمات غان، القدرة على استيعاب المزيد من مصابي كورونا للتسرير والعلاج.

إلى جانب ذلك، يواصل فيروس كورونا استهداف الطواقم الطبية، بحيث أن 2357 من الطواقم الطبية يخضعون للحجر الصحي، منهم 289 طبيا وطبيبة، و622 ممرضا وممرضة، و1288 من أصحاب المهن الطبية المختلفة.

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وفي ظل هذه المعطيات بلغت حصيلة الإصابات النشطة في البلاد 24387 إصابة، فيما بلغت حصيلة الإصابات منذ الإعلان عن تفشي الفيروس بالبلاد في آذار/مارس الماضي، 82465 إصابة.

إلى ذلك، تواصل المدن الكبرى التربع على قامة التجمعات السكنية الحمراء التي تسجل أعلى معدلات إصابات بفيروس كورونا، وأبرز هذه التجمعات السكنية: بني براك، ومستوطنة موديعين عيليت، وقرية عيلوط، وقرية كفر برا، وكفار هاورانيم، بينما سجلت العديد من البلدات المصنفة كمناطق برتقالية، وهذه المدن هي: والقدس، وصفد، وبيت شيمش، مستوطنة إلعاد، مستوطنة بيتار عيليت، وقلنسوة.

وحيال ذلك، أوصت اللجنة الوزارية تمديد العمل بأيقونات جهاز الأمن العام "الشاباك"، لتعقب المواطنين بسبب فيروس كورونا لمدة ثلاثة أسابيع أخرى للحد من انتشار الفيروس، وجاءت هذه التوصية بالتنسيق مع وزارة القضاء.

ويتطلب دخول التوصية لحيز التنفيذ مصادقة الحكومة "وكابينيت كورونا" الذي سينعقد، اليوم الأحد، وسيعلن عن إجراءات وتقييدات جديدة للحد من انتشار الفيروس، ومن ضمنها تحديد عدد المسافرين في المركبة، وتقليص العدد إلى 3 مسافرين يشمل السائق.

كما من المتوقع أن يتم العودة إلى إغلاق أي مكتب في القطاع الخاص لمدة 72 بحال شخصت داخل المكتب إصابة بفيروس كورونا، ومن المتوقع أن يصادق "كابينيت كورونا" على مواصلة العمل بالإجراءات التي تحد من التجمهر مع السماح للتجمهر بالأماكن المفتوحة واقتصار ذلك على 20 شخصا، وأيضا مواصلة التقييدات على دور العبادة.