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شكرا لقرائتكم خبر عن استجواب مسؤولي الأجهزة الأمنية اللبنانية في مرفأ بيروت غدا والان مع التفاصيل
الأحد 9 أغسطس 2020
تتابع الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني استجواب مسؤولي الأجهزة الأمنية في مرفأ بيروت، في إطار التحقيقات حول انفجار المرفأ، بإشراف النيابة العامة التمييزية، وبتكليف من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأحد أن المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري يستأنف غدا الإثنين جلسات الاستماع إلى رؤساء الأجهزة الأمنية تباعا، للاطلاع على المعلومات التقنية المتوافرة لديهم حول ملابسات الانفجار.
وكان انفجار 2750 طنا من نترات الأمونيوم هز مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، ما أحدث دماراً هائلاً في المرفأ ومحيطه وفي عدد من شوارع العاصمة، وامتدت الأضرار إلى مسافات واسعة، كما تضرر العديد من المستشفيات في العاصمة وباتت غير صالحة للاستخدام.
وأسفر الانفجار عن سقوط 158 قتيلا ونحو 6000 جريح، حسبما أفادت بيانات وزارة الصحة اللبنانية.
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