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شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع قيادي من حزب الله اللبناني مع عناصر حوثية بغارة للتحالف بكتاف صعدة والان مع التفاصيل
الأحد 9 أغسطس 2020
لقي قيادي من حزب الله اللبناني، مصرعه مع مجموعة من مرافقيه من الحوثيين جراء غارة نفذها طيران التحالف العربي في محافظة صعدة، شمال اليمن.
وأفادت مصادر عسكرية، بمصرع القيادي الإرهابي أبو الزهراء وهو أحد قادة حزب الله اللبناني مع مجموعة من مرافقيه من الحوثيين بغارة جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي بجبهة كتاف.
وأضافت المصادر، بأن المواجهات مستمرة بين القوات الحكومية من جهة وعناصر من مليشيا الحوثي من جهة أخرى في جبهة كتاف
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