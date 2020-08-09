شكرا لقرائتكم خبر عن 77 وفاة جديدة بكورونا في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

سجّات روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 77 حالة وفاة و5189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأوضحت وزارة الصحة الروسية في بيان أنه بذلك ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 14931 حالة، والوفيات إلى 887536 حالة، مشيرةً إلى تسجيل 3215 حالة شفاء ليصل عدد المتعافين إلى 693422 حالة.

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