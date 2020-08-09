شكرا لقرائتكم خبر عن برئاسة ماكرون.. مؤتمر افتراضي للمانحين من أجل لبنان والان نبدء بالتفاصيل

يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأمريكي دونالد ترامب وزعماء سياسيين آخرين اليوم الأحد في مؤتمر للمانحين عبر دائرة تلفزيونية تحت رعاية الأمم المتحدة لجمع مساعدات طارئة من أجل لبنان بعد الانفجار الهائل الذي وقع في بيروت الأسبوع الماضي.

وكان لبنان غارقا بالفعل في أزمة سياسية واقتصادية عندما وقع الانفجار في مرفأه الرئيسي يوم الثلاثاء مما أودى بحياة 158 شخصا وأدى لإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين ودمر مساحة كبيرة من المدينة.