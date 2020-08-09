شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة وزيرة الإعلام اللبنانية : "التغيير بعيد المنال" والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد اليوم الاحد استقالتها من الحكومة على خلفية كارثة انفجار مرفأ بيروت .

وقالت عبد الصمد ، في مؤتمر صحفي اليوم، "أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم، التغيير بقي بعيد المنال وبما أن الواقع لم يطابق الطموح وبعد هول كارثة بيروت أتقدّم بإستقالتي من الحكومة".

وكان انفجار 2750 طنا من نترات الأمونيوم هز مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، ما أحدث دماراً هائلاً في المرفأ ومحيطه وفي عدد من شوارع العاصمة، وامتدت الأضرار إلى مسافات واسعة، كما تضرر العديد من المستشفيات في العاصمة وباتت غير صالحة للاستخدام.

وأسفر الانفجار عن سقوط 158 قتيلا ونحو 6000 جريح ،حسبما أفادت بيانات وزارة الصحة اللبنانية .