شكرا لقرائتكم خبر عن الهند .. 64 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الهندية اليوم تسجيل 861 حالة وفاة بالإضافة إلى 64399 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان إن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 43379 شخصا فيما بلغ إجمالي الإصابات 2153010 حالات.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين ارتفع إلى 1480884 شخصا وسط انتشار الجائحة في 35 ولاية هندية.