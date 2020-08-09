شكرا لقرائتكم خبر عن وزير ألماني يحذر من تجديد الإغلاق العام بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

دعا وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إلى فحص الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في ظل تزايد أعداد حالات الإصابة بالفيروس مؤخرا.

وقال ألتماير اليوم الأحد: "يتعين علينا الحيلولة بكل قوة دون إغلاق عام ثان. لذا فإننا بحاجة لإجراءات أكثر تحديدا للهدف".

وتابع الوزير الألماني: "بعد ستة أشهر من الخبرة مع الفيروس، إننا بحاجة حاليا لتصنيف طبي لما سار على نحو خاطئ وما يجب تغييره".

وحذر من أن زيادة الإصابات الجديدة بالفيروس إلى أكثر من ألف إصابة يوميا يعد أمرا مثيرا للقلق، وقال: "يتعين علينا تسطيح هذا الاتجاه وعكسه ، لأن الأمر يتعلق بصحة الجميع، وبعودة الأطفال إلى المدارس، وبتعافي اقتصادنا".