هزة ارضية تضرب بغداد

ضربت هزة ارضية خفيفة، الاحد، العاصمة بغداد. وقال مواطنون ان هزة ارضية ضربت بعض مناطق العاصمة بغداد وخاصة وسطها وشرقها. واضافوا انهم شعروا بالهزة شعورا خفيفا، دون ذكر المزيد من التفاصيل

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