اغلاق عدد من الشوارع وسط بغداد امام حركة سير المركبات 'صور'

اغلق متظاهرون من حملة الشهادات العليا، الاحد، عدد من شوارع العاصمة بغداد. وقال مراسل الخليج 365، ان المئات من حملة الشهادات العليا تظاهروا اليوم قرب مبنى محافظة بغداد، للمطالبة بتعيينهم. واضاف ان المتظاهرين اغلقوا الشوارع القريبة من مبنى المحافظة وجسر السنك امام حركة سير المركبات. Advertisements

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