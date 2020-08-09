روحاني يدعو للتعايش مع الوباء: تفشي كورونا قد يستمر لعام آخر

وقال روحاني في كلمة متلفزة خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، بحسب "روسيا اليوم"، إن "هذا الوضع قد يستمر لستة أشهر أو لمدة عام، ويجب أن نستعد لذلك".

وأضاف: "علينا متابعة حياتنا اليومية إلى جانب الالتزام بالإجراءات الصحية، ويجب أن نضع برامجاً لاستمرار الحياة الطبيعية في ظل استمرار وجود الفايروس، مع الحفاظ على تنفيذ البروتوكولات الصحية".

