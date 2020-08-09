دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، إلى متابعة الحياة اليومية مع الالتزام بالإجراءات الصحية، مشيراً إلى أن تفشي فايروس كورونا قد يستمر لستة أشهر أو لعام آخر.
وقال روحاني في كلمة متلفزة خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، بحسب "روسيا اليوم"، إن "هذا الوضع قد يستمر لستة أشهر أو لمدة عام، ويجب أن نستعد لذلك".
وأضاف: "علينا متابعة حياتنا اليومية إلى جانب الالتزام بالإجراءات الصحية، ويجب أن نضع برامجاً لاستمرار الحياة الطبيعية في ظل استمرار وجود الفايروس، مع الحفاظ على تنفيذ البروتوكولات الصحية".
وأضاف: "علينا متابعة حياتنا اليومية إلى جانب الالتزام بالإجراءات الصحية، ويجب أن نضع برامجاً لاستمرار الحياة الطبيعية في ظل استمرار وجود الفايروس، مع الحفاظ على تنفيذ البروتوكولات الصحية".
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني يدعو للتعايش مع الوباء: تفشي كورونا قد يستمر لعام آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.