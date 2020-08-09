أعلنت وزير الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، اليوم الأحد، استقالتها من الحكومة.

وقالت الوزيرة في بيان: "أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم، التغيير بقي بعيد المنال وبما أن الواقع لم يطابق الطموح وبعد هول كارثة بيروت أتقدم باستقالتي من الحكومة"، بحسب "روسيا اليوم".



وتأتي استقالة عبد الصمد بعد استقالة خمسة نواب من البرلمان اللبناني ثلاثة منهم من حزب "الكتائب"، وذلك في أعقاب الانفجار الهائل الذي شهده مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الإعلام اللبنانية تعلن استقالتها من الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.