اعلنت هيئة الانواء الجوية العراقية، الاحد، عن حالة الطقس للاسبوع الحالي، فيما اشارت الى ان درجات الحرارة في جميع المحافظات سجلت اكثر من 40 مئوية.

درجات الحرارة الصغرى والعظمى في العراق لليوم الاحد درجات الحرارة في العراق ليوم غد الاثنين Advertisements حالة الطقس في العراق ليومي غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء الطقس ليومي الاربعاء والخميس المقبلين

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كانت هذه تفاصيل خبر الحرارة بالعراق باستثناء كردستان اكثر من 40.. تعرف على حالة الطقس للاسبوع الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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