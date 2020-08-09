مجلس قبائل أفغانستان يوافق على إطلاق سراح 400 سجين من طالبان

الخليج 365الأحد 2020/8/9 12:04 م بتوقيت أبوظبي
وافق المجلس الأعلى للقبائل في أفغانستان، اليوم الأحد، على إطلاق سراح 400 من سجناء حركة طالبان.
وجاء في قرار المجلس الذي يعرف باسم "لويا جيركا"، أن هذه الخطوة تهدف إلى " بدء عملية السلام وإنهاء إراقة الدماء".
وعقدت الحكومة الأفغانية اجتماع اللويا جيركا في كابول الجمعة الماضية، لتحديد مصير مئات السجناء الذين تصر طالبان على ضرورة الإفراج عنهم قبل الدخول في محادثات سلام مع الحكومة.
وفي إطار اتفاق أبرمته الولايات المتحدة مع طالبان في فبراير/شباط الماضي، ويتيح انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، تمت الموافقة على إطلاق سراح نحو خمسة آلاف من سجناء طالبان من السجون الأفغانية كشرط لإجراء محادثات بين الحركة والحكومة المدعومة من واشنطن.
وأفرجت الحكومة الأفغانية بالفعل عن جميع سجناء طالبان باستثناء حوالي 400 تقول إنهم مدانون بارتكاب أسوأ الجرائم التي تشمل القتل والاتجار في المخدرات والخطف.
وأثارت المداولات بشأن إطلاق سراح آخر دفعة من سجناء طالبان، غضب المدنيين وجماعات حقوق الإنسان الذين شككوا في المغزى من عملية السلام.
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