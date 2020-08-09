ناجازاكي.. صور من يوم القيامة

يحل اليوم الأحد الذكرى الـ75 لقصف مدينة ناجازاكي اليابانية بالقنبلة النووية، لتروي قصة آخر استخدام للسلاح النووي في الحروب، والذي أسفرت عن مقتل نحو 74 ألفا.



وأحيت اليابان ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على المدينة، وشارك فيه الناجون من القصف النووي وأسر الضحايا، وعمدة ناجازاكي توميهيسا تاوي، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. وبعد ذلك سيلقي تاوي إعلان السلام لهذا العام.

وجاء الهجوم على ناجازاكي بعد 3 أيام من انفجار أول قنبلة ذرية فوق مدينة هيروشيما غربي البلاد، والذي أسفر عن مقتل 140 ألف شخص.

الصور التالية تروي قصة استهداف المدينة والتي شهدت آخر استخدام للطاقة النووية في الحروب.





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