شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تسجل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصينية ، السبت، تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منها 25 حالة اصابة بعدوى "محلية" ليرتفع إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي الى 84596 شخصا ،ويستقر اجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

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وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) "تم تسجيل 25 حالة إصابة بعدوى "محلية" جميعها في منطقة (شينجيانغ) الويغورية ذاتية الحكم في حين لم تسجل العاصمة بكين او مقاطعة (هوبي) وعاصمتها مدينة (ووهان) بؤرة تفشي الفيروس اي حالة اصابة جديدة "محلية".

واضافت "تم تسجيل ست حالات اصابة "وافدة" من الخارج لمسافرين قادمين إلى الصين حالتا اصابة منها في بلدية (شنغهاي) وحالة واحدة في كل من مقاطعات (تشجيانغ) و(شاندونغ) و(هوبي) و(كوانغ دونغ) ليرتفع اجمالي حالات الإصابة الوافدة من الخارج الى 2126 حالة"