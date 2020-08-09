شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي سعودي: يوجد اتفاق قطري تركي على حماية حزب الله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال المحلل السياسي السعودي فهد ديباجي، اليوم، إن هناك اتفاق قطري تركي على حماية حزب الله في لبنان.



وكتب في تغريدة عبر "تويتر" "هناك تداعي (قطري - تركي) لحماية حزب اللات في لبنان".

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