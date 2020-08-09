شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات كورونا في روسيا تتجاوز 887 ألفاً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السلطات الروسية اليوم الأحد عن تسجيل 5189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 887536حالة، وهو رابع أكبر عدد للإصابات في العالم.



وزاد عدد الوفيات الرسمي إلى 14931 بعد وفاة 77 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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