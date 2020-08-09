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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرازيل تتجاوز 100 ألف وفاة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
تخطّت البرازيل السبت عتبة مئة ألف وفاة وثلاثة ملايين إصابة بكوفيد-19، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الصحة البرازيلية.
وسجّلت البرازيل البالغ عدد سكانها 212 ألف نسمة والتي تعد ثاني الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، مئة ألف و477 وفاة وثلاثة ملايين و12 ألفا و412 إصابة.
وأعلنت الوزارة تسجيل 905 وفيات و49 ألفا و970 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
ولا تعكس الأرقام الرسمية إلّا جزءاً من العدد الفعلي للإصابات نظرا لعدم توفر العدد الكافي من الفحوص، كما أن خبراء يعتقدون أن إجمالي عدد الإصابات يمكن أن يكون أعلى بستة أضعاف.
ويبلغ معدل وفيات الفيروس في البرازيل 478 حالة لكل مليون نسمة، وهو معّدل مواز لما هو مسجّل في الولايات المتحدة (487)، لكّنه أدنى مما هو مسجّل في إسبانيا (609) وإيطاليا (583).
والسبت أعلن رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي دافي ألكولومبري الحداد الرسمي في الكونغرس لمدة أربعة أيام تكريما لوفيات الفيروس التي تخطّت مئة ألف حالة في البرازيل.
وتبدو الأوضاع خارج السيطرة مع دخول الجائحة شهرها السادس في البرازيل. وسُجّلت أول إصابة مؤكدة بالفيروس في 26 فبراير في ساو باولو التي سجّلت فيها أيضا في 12 مارس أول وفاة بكوفيد-19 على الأراضي البرازيلية.
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