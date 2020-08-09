اللويا جيرغا تطلق 400 سجين من طالبان

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وافقت اللويا جيرغا الأفغانية على الإفراج عن 400 من طالبان أدينوا بتنفيذ هجمات استهدفت أجانب وأفغان وأدت إلى سقوط قتلى.
كابول: وافق آلاف الأعيان الأفغان، الأعضاء في "المجلس الكبير" (اللويا جيرغا)، الأحد على الإفراج عن 400 سجين من حركة طالبان ارتكبوا جرائم خطيرة بينها هجمات استهدفت أجانب وأفغان، وأدت إلى سقوط قتلى.
بعد ثلاثة أيام من المناقشات، أعلنت عاطفة طيب، العضو في المجلس، عن "إزالة العقبات التي تمنع بدء محادثات السلام ووقف القتل، ولمصلحة الناس، وافق اللويا جيرغا على الإفراج عن السجناء الـ400 الذين تطالب بهم طالبان".
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