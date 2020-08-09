شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "القومى لحقوق الإنسان": المشاركة بالانتخابات واجب وطنى واستحقاق دستورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المشاركة في الانتخابات لها أهمية كبرى باعتبارها الركيزة الأساسية في عملية بناء وتعزيز الديمقراطية والنهوض بالأوطان، داعيا جموع الشعب المصري في الداخل الخارج ممن له حق التصويت للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ والتي بدأت اليوم وغداً 9 و10 أغسطس للمصرين بالخارج، وبالداخل يومي 11و12 أغسطس الجاري.

وشدد رئيس المجلس علي أن المشاركة تعد واجباً وطنياً واستحقاقا دستورياً وحقا من حقوق الانسان، يتطلب مشاركة الجميع، تأكيدا على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على اتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

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وأضاف محمد فايق رئيس المجلس: "نتابع الانتخابات من خلال غرفة عمل مركزية بالمقر الرئيسي للمجلس متصلة بفروع المجلس بالمحافظات وكذلك من خلال لجان متابعة ميدانية مشكلة من أعضاء المجلس والباحثين للتأكد من تطبيق المبادئ و المعايير المتعارف عليها في الانتخابات الحرة والنزيهة" .