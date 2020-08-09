أسعار الدولار تستقر مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأحد، أول تعاملات الأسبوع، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي، والإسكندرية، والعربي الأفريقي عند 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.

Advertisements

وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك القاهرة عند 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنك كريدي أجريكول عند 15.93جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك التعمير والإسكان، والبركة، وأبو ظبي الإسلامي عند 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.