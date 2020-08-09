بطلق ناري في الرأس.. مقتل شاب خلال مشاجرة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

لقى شاب مصرعه، اليوم الأحد، متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الرأس، خلال مشاجرة بين أبناء عمومة بمركز ساقلته، في محافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة ساقلته بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفى دائرة المركز.

تبين من التحريات مقتل "عبد الرازق. ع" 25 عامًا عامل متأثرًا بإصابته بطلق ناري بمؤخرة الرأس، جرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى ساقلتة المركزي.

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واتهم والد المجني عليه أبناء عمومته كل من "أحمد. ا" 31 عامًا عامل، "فؤاد. ن" 20 عامًا عامل، "طارق. ا" 21 عامًا عامل ويقيمون بذات الناحية بالتعدي على نجله المذكور وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزة الأول ما أدى لإصابته التي أودت بحياته، بسبب خلافات على ملكيه قطعة أرض.

جرى ضبط المتهمين وبحوزة الأول السلاح المستخدم "بندقية آلية" و5 طلقات من ذات العيار، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب.

حُرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.