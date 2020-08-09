20 تظلمًا على نتيجة الثانوية العامة في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

تستقبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، تظلمات طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات للاطلاع على كراسات إجاباتهم في امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، بلغ 20 طالب وطالبة خلال يومي الخميس والسبت الماضيين، وتواصل المديرية اليوم السبت استقبال التظلمات.

وأوضح وكيل الوزارة إلى أنه سيجري استقبال طلبات التظلمات حتى يوم الخميس الموافق 20 أغسطس الجاري، طبقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

وأشار إلى أنه لابد من تواجد الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة بالإضافة إلى صورة ضوئية منه، لعرضها على مندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديرية التعليمية، للاطلاع على صورة كراسة الإجابة وليس أصل الكراسة.