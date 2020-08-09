"الرياض" السعودية: المملكة من أولى الدول التي أعلنت دعمها للشعب اللبناني

أكدت صحيفة "الرياض" السعودية أن المملكة من أولى الدول التي أعلنت دعمها للشعب اللبناني وأنها لا تتأخر في الوقوف بجانب الدول الشقيقة والصديقة التي تقع في محنة ما، فتسخر لها إمكاناتها كافة، وتهب لمساعدتها حتى تتجاوز محنتها بسلام تام.

كتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد التي جاءت بعنوان (الخير السعودي)- أن المملكة حددت شكل الدعم بقدر الانفجار وتداعياته على الشعب اللبناني، وبقدر ما يعانيه هذا الشعب منذ أشهر مضت، من