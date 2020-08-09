64 ألفًا و399 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد إلى 2153011، وذلك عقب تسجيل 64 ألفًا و399 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
السلطات المحلية فى ولاية أغرا فى شمال البلاد إبقاء معلم تاج محل الشهير مغلقا أمام الزوار حتى مع منح الحكومة الوطنية إذنا بإعادة فتحه الاثنين.
يأتى الارتفاع فى حالات الإصابة، مع إعلان
واغلق الضريح الرخامى الفخم الواقع جنوب العاصمة نيودلهى فى منتصف مارس فى إطار جهود مكافحة الفيروس، وجاء فى وثيقة صادرة عن قاضى أغرا أن تاج محل موجود فى "منطقة احتواء".
ويشير مصطلح "منطقة احتواء" إلى إمكان وجود مخاطر عالية للعدوى، مع تعليق الأنشطة كافة باستثناء الخدمات الأساسية.
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