الصين تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت الصين 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية.
ووفقًا لبيان اللجنة الصحية العامة في الصين، اليوم الأحد، فإن العدد يشمل 8 حالاتوافدة من الخارج، مقارنة مع 6 حالات في اليوم السابق.
وغادر زهاء 45 شخصًا المستشفيات، أمس السبت، ولا يزال
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في الصين منذ تفشي الوباء فيها 84619، بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 دون تغيير عند 4634.
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