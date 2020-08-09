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الصين تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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 سجلت الصين 23 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

ووفقًا لبيان اللجنة الصحية العامة في الصين، اليوم الأحد، فإن العدد يشمل 8 حالات

وافدة من الخارج، مقارنة مع 6 حالات في اليوم السابق.

 

وغادر زهاء 45 شخصًا المستشفيات، أمس السبت، ولا يزال

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817 شخصًا مصابًا بالفيروس يتلقون العلاج، منهم 43 في وضع صحي خطير.

 

 وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في الصين منذ تفشي الوباء فيها 84619، بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 دون تغيير عند 4634.

 

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