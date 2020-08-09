الخارجية الأمريكية: ندعم إجراء تحقيق شامل وموثوق بشأن انفجار مرفأ بيروت

أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتابع عن كثب تقارير الاحتجاجات في بيروت، والاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، مشددا على أن بلاده تدعم إجراء تحقيق شامل وموثوق بخصوص انفجار مرفأ بيروت الأسبوع الماضي.

وقال المسؤول الأمريكي ـ في تصريح لقناة الحرة الإخبارية اليوم الأحد ـ إننا ندعم حق الشعب اللبناني في التظاهر السلمي، وندعو الجميع

في الوقت نفسه إلى الامتناع عن العنف، معربا عن تفهم حالة الإحباط العميق التي يشعر بها الشعب اللبناني.وحمل المسؤول الأمريكي قوات الأمن اللبنانية مسؤولية ضمان سلامة المتظاهرين، بما في ذلك ضمان حق التعبير عن الرأي من دون اللجوء إلى العنف.وأكد المسؤول الأمريكي التزام الولايات المتحدة طويل الأمد تجاه لبنان، والذي يظهر بوضوح من خلال التعاون الوثيق بين البلدين، مضيفا" نعمل بجدية للاستجابة للاحتياجات الفورية للشعب اللبناني".وأوضح أن المساعدات الأمريكية الأولية التي قدمت إلى لبنان بعد الانفجار، تصل قيمتها إلى 17 مليون مليون دولار وتشمل مستلزمات غذائية وطبية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن (الجمعة) الماضية أنه سيشارك في مؤتمر دولي لدعم لبنان بعد انفجار بيروت الضخم الذي أودى بحياة 154 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من خمسة آلاف وتدمير أجزاء واسعة من العاصمة اللبنانية.