اليابان تحيي الذكرى الـ75 للقصف النووى الأمريكى على ناجازاكي

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ونجحت ناجازاكي في خفض عدد المشاركين في الذكرى السنوية هذا العام إلى 500 شخص، مقابـل 5900 شخص العام الماضي.

ومن بين المشاركين في الحدث بحديقة ناجازاكي للسلام الناجين من القصف النووي، وأسر الضحايا، وعمدة ناجازاكي توميهيسا تاوي، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. وبعد ذلك سيلقي تاوي إعلان السلام لهذا العام.

وأسقطت قاذفة قنابل أمريكية من طراز بي -29 قنبلة نووية فوق ناجازاكي في 9 آب/أغسطس عام 1945، فسوت المدينة بالأرض وقتلت عشرات الآلاف على الفور. وتوفي حوالي 74 الف شخص بحلول نهاية ذلك العام.

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وجاء الهجوم على ناجازاكي بعد ثلاثة أيام من انفجار أول قنبلة ذرية فوق مدينة هيروشيما غربي البلاد. وقتل القصف والآثار المترتبة عليه 140 ألف شخص.

ومن بين القتلى والجرحى في المدينتين عشرات الآلاف من الكوريين وطلاب من الصين وجنوب شرق آسيا وأسرى حرب أمريكيين وأوروبيين.

وبعد 6 أيام من القصف النووي لناجازاكي، استسلمت اليابان في 15 أغسطس/ آب منهية الحرب العالمية الثانية.