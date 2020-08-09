كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر وكالة: "آبي" يتجنب زيارة ضريح ياسوكوني في الذكرى 75 للحرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وكالة أنباء "جيجي"، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، سيمتنع عن زيارة ضريح ياسوكوني لقتلى الحرب في الذكرى 75 لهزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، لكنه سيقدم عرضًا في يوم عاطفي كما فعل في الماضي.

وحسب تقرير الوكالة، قالت مصادر قريبة من الأمر: "سيقدم طقوسًا إلى الضريح من نفقاته الشخصية كزعيم للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، كما فعل في السنوات السابقة"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

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يُنظر إلى الضريح المخصص لليابانيين الذين لقوا حتفهم خلال الحروب الماضية بما في ذلك الحرب العالمية الثانية، على أنه رمز قوي للجدل المستمر حول إرث الصراع في شرق آسيا.

منذ العام 1978، كرم الضريح أيضًا القادة المدانين كمجرمي حرب من "الفئة أ" في محكمة حليفة في عام 1948، مما جعله مثيرًا للجدل بشدة في الداخل والخارج.

أثارت زيارة آبي الأخيرة للضريح، بعد فترة وجيزة من توليه منصبه في ديسمبر 2013، غضبًا في الصين وكوريا الجنوبية، اللتين تعتبران الزيارات علامة على أن اليابان لم تتوب عن ماضيها العسكري وفظائع الحرب.