كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة الصحية الوطنية في الصين، اليوم الأحد، عن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكشفت اللجنة الصحية الصينية، أن العدد يشمل 8 حالات وافدة من الخارج، مقارنة مع 6 حالات في اليوم السابق.

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وغادر زهاء 45 شخصا المستشفيات، أمس السبت، ولا يزال 817 شخصا مصابا بالفيروس يتلقون العلاج، منهم 43 في وضع صحي خطير.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في الصين منذ تفشي الوباء فيها 84619 ، بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 دون تغيير عند 4634.