كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر وفاة 7 إثر حريق هائل بفندق يستخدم لفيروس كورونا في الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم بعد اندلاع حريق هائل في فندق كان يستخدم كمرفق لعلاج فيروس كورونا المستجد في ولاية أندرا براديش جنوب الهند، في وقت مبكر اليوم الأحد، حسبما أعلنت الشرطة.

وقال لاكشمي، شرطي في غرفة التحكم بالشرطة: "تم إنقاذ العديد من الأشخاص الذين حوصروا وأُصيبوا ونقلوا إلى مستشفى حكومي. النار تحت السيطرة لكن عمليات الإنقاذ ومكافحة الحرائق ما زالت جارية"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وكتب وزير الداخلية الهندي، أميت شاه، على "تويتر": "منزعج بشدة من أنباء حادث حريق مأساوي في منشأة "كوفيد-19" في فيجاياوادا بولاية أندرا براديش".

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وأضاف: “المركز يؤكد كل دعم ممكن لحكومة الولاية. تعازيّ مع العائلات المتضررة في وقت الحزن هذا. داعيًا من أجل الشفاء العاجل للمصابين".

في الأسبوع الماضي، توفي ثمانية مرضى بفيروس كوفيد -19 في حريق اندلع في جناح العناية المركزة في مستشفى خاص في مدينة أحمد آباد بغرب الهند.

أصدر رئيس وزراء ولاية أندرا براديش، جاغان موهان ريدي، تعليمات للمسؤولين بإجراء تحقيق في حريق الفندق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء ANI.