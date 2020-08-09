كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ستفتح الملكة حديقة قلعة وندسور للجمهور لأول مرة منذ أكثر من 40 عامًا

سيتمكن السياح من التجول في حديقة قلعة وندسور، والتي قامت فيها صاحبة الجلالة بزراعة الخضروات للمساعدة في المجهود الحربي، اعتبارًا من نهاية هذا الأسبوع.

سترحب الحدائق الرسمية، التي أنشأها جورج الرابع في عشرينيات القرن التاسع عشر، بالزوار هذا الصيف والذين يرغبون في مشاهدة المروج المشذبة وأحواض الزهور الملونة.

لا يتمكن زوار القلعة التاريخية عادة من التجول في هذا الجزء من الأرض ولكن يتم فتحهم هذا العام لمنح الناس المزيد من المساحة الخارجية للتواصل الاجتماعي.

خلال الحرب العالمية الثانية، تم حفر الحدائق لزراعة المحاصيل، وتم منح كل من الملكة، ثم الأميرة إليزابيث، وشقيقتها الأميرة مارغريت موقعًا صغيرًا لزراعة الطماطم والذرة الحلوة والفاصوليا القزمية.

قال ريتشارد ويليامز ، أمين قسم التعلم في وندسور كاسل ، عن الحدائق: “حسنًا ، لقد كانت وجهة مفضلة جدًا لأفراد العائلة المالكة لما يصل إلى 200 عام فقط وهو الوقت الذي وضعه فيه جورج الرابع لأول مرة.”

وقال وليامز لبي بي سي بريكفاست: “كانت الملكة فيكتوريا تحبها كثيرا لأن زوجها الأمير ألبرت شارك في تصميمها.

“وله أيضًا أهمية بالنسبة لجلالة الملكة، لأنه خلال سنوات الحرب تم حفر الحديقة بأكملها من أجل زراعة الخضروات، وكان للأميرة الشابة آنذاك إليزابيث والأميرة مارغريت قطع أرض خاصة بهما لزراعة الخضروات من أجل الحرب. مجهود.

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“وأفترض أن المغزى الآخر بالنسبة للملكة هو أنه في عام 1971 كان دوق إدنبرة هو من صمم الحديقة بشكل فعال كما نراها اليوم، مع أحواض الزهور والنافورة الجميلة في المركز.”

تم تصميم حديقة إيست تيراس لأول مرة لجورج الرابع من قبل المهندس المعماري السير جيفري وياتفيل بين عامي 1824 و1826، لتوفير منظر جميل من جناح الملك الجديد للشقق الملكية على طول الواجهة الشرقية للقلعة.

تم إنشاؤه في موقع لعبة بولينج خضراء قديمة، صُنعت لتشارلز الثاني في سبعينيات القرن السابع عشر، مع النباتات المستوردة للمشروع الكبير بما في ذلك 34 شجرة برتقال أرسلها ملك فرنسا تشارلز العاشر.

كتبت فيكتوريا في مذكراتها عن جهود ألبرت في تنظيم تخطيط المساحة المفتوحة: “ألبرت مشغول يوميًا … في الإشراف على زراعة الحديقة داخل الشرفة.

في عام 1971، أعاد الأمير فيليب تصميم أحواض الزهور وقام بتكليف نافورة لوتس برونزية جديدة بناءً على تصميمه الخاص لمركز الحديقة، وبعد بضع سنوات تم إيقاف وصول العامة للحديقة.

اليوم، تتميز بقباب مقطوعة من الطقسوس وأسرّة من 3500 شجيرة ورد مزروعة بنمط هندسي حول ميزة المياه المركزية للدوق.

سيتم تضمين الدخول إلى قلعة وندسور في عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس وسبتمبر، بدءًا من يوم السبت.