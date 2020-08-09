"تويتر" يدرس إمكانية الدمج مع تطبيق "تيك توك"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يدرس موقع "تويتر" إمكانية الدمج مع تطبيق "تيك توك" الصيني المهدد بالحظر من قٍبَل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وفقا لما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس السبت.

وأصدر ترامب يوم الخميس الماضي أمرين تنفيذيين يحظران أي تعامل أميركي مع منصتي التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"ويتشات"، مبررا ذلك بأنهما "يشكلان تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة وسياستها الخارجية واقتصادها"، مانحا الأميركيين مهلة 45 يوما للتوقف عن التعامل معهما.

كما طالب ترامب بأن يذهب جزء كبير من أي صفقة بيع محتملة لنشاط "تيك توك" في الولايات المتحدة إلى وزارة الخزانة الأميركية.

وأول من تقدم بطلب للاستحواذ على "تيك توك" في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، كانت شركة "مايكروسوفت" العملاقة.

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وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، الخميس الماضي، أن "مايكروسوفت" وسعت نطاق المفاوضات. ونقلت "وول ستريت جورنال" عن أشخاص مطلعين على المفاوضات أن شركة "تويتر" الأصغر من "مايكروسوفت" سيكون عرضها طويل الأمد للاستحواذ على "تيك توك"، لكن الصفقة قد تخضع لتدقيق أقل من قبل هيئة مكافحة الاحتكار الأميركية مقارنة بشركة ضخمة مثل "مايكروسوفت".

ومع ذلك من المرجح أن يحتاج "تويتر" إلى دعم مستثمرين آخرين لاستكمال عملية الدمج.

وفي عام 2012 استحوذ "تويتر" على منصة "فاين" التي سمحت للمستخدمين بتشارك مقاطع فيديو قصيرة، لكن الخدمة أُغلقت عام 2016.