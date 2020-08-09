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شكرا لقرائتكم خبر عن وسط كوارث طبيعية.. الحوثيون يفرضون احتفال ما يسمى بيوم الولاية والان مع التفاصيل
الأحد 9 أغسطس 2020
فرض الحوثيون، احتفال ما يسمى بيوم الولاية أو الغدير في مناطق سيطرتهم في الوقت الذي تعاني من كارثة السيول وبعضها باتت مناطق منكوبة غير آبهين بمعاناتهم أو إغاثتهم وإنقاذهم من الكوارث الطبيعية، والوضع المتردي الذي يعيشه اليمنيون.
وقال الدكتور محمد جميح، إن "احتفال الحوثيين بيوم الغدير, هو تكريس لولاية عبدالملك، لا علي بن أبي طالب لأنهم يتخذون من هذا اليوم رافعة تأصيلية، فهم "لا يوالون علياً إلا بقدر ما يجلبه لهم من سمن وعسل".
أما الناشطة أفراح الزوبة، ذكرت أن احتفال الحوثيين بالولاية لحالة من الانفصام يعيشونها بعيداً عن اليمنيين.
مؤكدة بأن العلاقة بينهم وبين سائر اليمنيين علاقة انتفاع واستعباد, وأنه لا شعور بالانتماء لدى الحوثي، فهو لا يملك حتى التعاطف مع مصائب الناس وضائقة حياتهم وفي عز كوارثهم، فقط يجمع تبرعات للبنان، ويحشر الناس وإمكانياتهم للاحتفال بالغدير والولاية.
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