وفاة 5 نساء وأطفال جراء سيول جارفة في إب اليمنية

الأحد 9 أغسطس 2020

جرفت سيول الأمطار الغزيرة خمس نساء وأطفال في إحدى البلدات بمحافظة إب وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية إن مواطنين عثروا على جثث أشخاص "نساء وأطفال" في عدة مناطق، جراء سيول كبيرة لوادي بناء بمديرية السدة شرق المحافظة.

وأضافت المصادر أن أسرتي العزاني وبيت الطشي خرجت في نزه إلى منطقة وادي بنا، وفجأة جاءت سيول كبيرة في منطقة "حوره" بعزلة الأعماس، دون وجود أمطار، حيث كانت الأسرة في مأمن، غير أن السيول جرفتهم ليعثر عليهم فيما بعد جثث هامدة.

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وبحسب المصادر فإن المتوفيات "إمراتين وثلاث بنات" بينهم أطفال جميعهم من منطقة المصلى بمديرية العرش التابعة لمناطق رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

ويشهد وادي بنا منذ أسابيع تدفق كبير للسيول مخلفاً خسائر بشرية ومادية كبيرة، وأضرار في الطرقات والأراضي الزراعية.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من وفاة شخص من بيت الفائق وإصابة آخرين نتيجة انهيار صخري في منطقة "الأحواد" بعزلة الأعماس بمديرية السدة شرق محافظة إب.