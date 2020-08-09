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بايرن ميونخ يسخر من تشيلسي بعد إقصائه من دوري الأبطال

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2020-08-09 | 08:47

بايرن ميونخ يسخر من تشيلسي بعد إقصائه من دوري الأبطال

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سخر نادي بايرن ميونخ الألماني من نظيره الإنجليزي، بعد الإطاحة به من منافسات بطولة ، مساء أمس السبت.
وتواجه الفريقان في مباراة إياب دور الـ 16، في ملعب الأليانز آرينا.

وخسر تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدف، ليودع البطولة خاصة أن مباراة الذهاب انتهت لصالح بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة.

وكتب الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونخ، عبر موقع "تويتر": "إذا كان المنافس لندنياً فلا تحدثني عن حقوق الإنسان".


واعتاد بايرن ميونخ على تحقيق الفوز أمام أندية لندن، حيث أن تشيلسي ليس أولها، بل هناك أيضاً آرسنال وتوتنهام.

يُذكر أن بايرن ميونخ سيواجه ، في دور ربع النهائي يوم الجمعة المقبل.

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