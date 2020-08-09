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مقتل واصابة ثلاثة اتراك في العراق

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن مقتل مجند تركي واثنين من عناصر حزب العمال الكردستاني خلال عملية "مخلب النسر" التي أطلقها الجيش التركي في 15 حزيران الماضي شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها "قتل يوم امس مجند تركي خلال اشتباكات مع عناصر حزب العمال الكردستاني في المنطقة التي تستمر فيها عملية مخلب النسر".

 

وأضافت "كما أصيب جنديين اثنين في الاشتباكات مع عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق"، مشيرة الى انه "تم قتل عنصرين اثنين من حزب العمال الكردستاني في ضربات جوية على منطقة الزاب شمالي العراق".

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وينفذ الجيش التركي منذ سنوات عمليات عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني، وذلك ردا على هجمات نفذها أو خطط لها عناصر حزب العمال الكردستاني.

 

وبنت تركيا 37 قاعدة عسكرية شمالي العراق منذ انطلاق عملية مخلب النسر وحتى الآن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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