انفجار بيروت أحدث حفرة بعمق 43 مترا

أفاد مصدر أمني، بأن الانفجار الهائل الذي تعرض له مرفأ بيروت، أحدث حفرة بعمق 43 مترا.

حيثيات جديدة نقلها المصدر الأمني عن تقديرات لخبراء فرنسيين في الحرائق أُرسلوا إلى المكان، في أعقاب الانفجار الذي وقع الثلاثاء الماضي، وأسفر عن مقتل 160 شخصا، وحوّل بيروت إلى مدينة "منكوبة".

وقال المصدر الأمني الذي لم تذكر اسمه، وكالة فرانس برس، إن خبراء التفجير اكتشفوا أن الانفجار "أحدث حفرة بعمق 43 مترا".

ولا يزال الانفجار يثير تعاطفا دوليا مع لبنان، الذي زاره مسؤولون غربيون وعرب تباعا، على وقع أزمة اقتصادية خانقة، تنتظر نتائج مؤتمر دعم تنظمه فرنسا، اليوم الأحد.