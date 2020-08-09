شكرا لقرائتكم خبر عن الصعيد فى القلب.. اعرف خطة تطوير التعليم والصحة بمحافظة الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولي الحكومة اهتماما بالغاً بالصعيد في ضوء الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي ينعكس جليا في ارتفاع الاستثمارات الحكومية الموجهة للخطط التنموية لأقاليم الصعيد سواء الجنوب أو الشمال أو الوسط.

ومن هذا المنطلق خصصت الحكومة نحو 2.85 مليار جنيه استثمارات خلال العام المالي الجاري لصالح محافظة الفيوم، يأتي في المقدمة الخدمات الأخري يعقبها خدمات التعليم ثم النقل والتخزين والصرف الصحي في المرتبة الرابعة.

وفي هذا الصدد نستعرض أبرز المشروعات الجاري تنفيذها خلال العام المالي الجاري 2020/2021 في ضوء خطة التنمية المقدمة من الحكومة إلي مجلس النواب، علي النحو الاتي :

1- خدمات التعليم :

استكمال مرافق الجامعة

انشاء مباني ملحقة بالكليات المختلفة

احلال وتجديد وتجهيز مدارس وفصول

استكمال إنشاء المجمع التكنولوجي

تنمية وتطوير مرحلة التعليم الثانوي الفني

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2- الخدمات الصحية :

انشاء وتجهيز وحدات لجهاز الاورام بمستشفي كلية الطب

تجهيزات المستشفيات الجامعية

استكمال تجهيز مستشفي الفيوم العام ويوسف الصديق

3- خدمات أخري :

تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بمراكز المحافظة

تحسين البيئة بمراكز المحافظة المختلفة

تطوير استاد الفيوم

تطوير اسواق ومناطق عشوائية بالمحافظة

تطوير وتشغيل مصنع لانتاج العلف الحيواني