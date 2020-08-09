مدرب برشلونة: ننتظر بقية المباريات بنفس الحماس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى مدرب برشلونة الإسباني، كيكي سيتين، سعادته بالفوز على نابولي الإيطالي بثلاثية مقابل هدف، والتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيلاقي برشلونة في الدور القادم نظيره بايرن ميونخ بطل ألمانيا الذي بدوره تخطى تشيلسي الإنجليزي.

وقال سيتين، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "أردنا اتخاذ هذه الخطوة بالتأهل، وننتظر بقية المباريات بنفس الحماس الذي دخلنا به المباراة، والفريق كان جيدًا ونستحق الانتصار".

وأضاف "ما فعلناه لم يكن سهلا، وكان علينا الدفاع بذكاء كبير، فهم أحد أفضل الفرق في إيطاليا".

وتابع سيتين "في الشوط الثاني كان يتوجب علينا الحفاظ على تقدمنا، وكنا نأمل في الدفاع كما كنا نفعل".

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وعن إصابة ميسي، أجاب "لقد وجدته في حالة جيدة، هو تعرض لضربة قوية جدًا، لكن لا أعتقد أن هناك أي مشكلة له".

وحول مواجهة بايرن ميونخ، علق "كل المنافسين أقوياء، وجميع المباريات ستكون صعبة، والأمور ستكون صعبة علينا وعليهم، فهم فريق رائع، ونحن كذلك".

وأردف "آرثر؟ لقد تمت مناقشة الأمر بالفعل، وليس لدي ما أقوله".

واختتم سيتين "غاتوزو؟ لقد هنأته مرة أخرى على هذا العمل الاستثنائي الذي يقوم به والتطور الذي ظهر به الفريق، فهم يقومون بعمل أفضل كل يوم، وأنا معجب به جدًا".