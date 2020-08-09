- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سعودي: اسم قطر يدعو للشك والريبة والرشوة والخيانة والان مع التفاصيل
الأحد 9 أغسطس 2020
تفاعل الخبير الأمني السعودي اللواء ركن الدكتور زايد العمري، اليوم، مع هاشتاج قطر تمول حزب الله.
وقال في تغريدة عبر "تويتر": "كان اسم قطر أيام الشيخ خليفة حين يذكر تستشعر الأمن والسلام وبعد ان انقلب عليه ابنه حمد الذي استعان بحمد بن جاسم أصبح اسم قطر يدعو للشك والريبة والرشوة والخيانة للأسف".
وأضاف: "قطر وشعبها المحترم لا يستحق هذه السمعة السيئة، أما آن التصحيح".
كانت هذه تفاصيل خبر خبير سعودي: اسم قطر يدعو للشك والريبة والرشوة والخيانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.