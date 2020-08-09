شكرا لقرائتكم خبر عن دليل جديد على شراء قطر نترات الأمونيوم لحزب الله والان مع التفاصيل

الأحد 9 أغسطس 2020 ظهر دليل جديد خلال الساعات الأخيرة على مساهمة قطر في شراء نترات الأمونيوم تلك المادة التي تسببت في تفجير مرفأ بيروت لتنظيم حزب اللع الإرهابي.

كشف العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تفاصيل تورط قطر في شراء "نترات الأمونيوم" وتسليمها إلى حزب الله. Advertisements وأوضح عكاشة ،:" تحقيق الفوكس نيوز أثبت تورط قطر في شراء "نترات الأمونيوم" وتسليمها إلى حزب الله"، ونوه عكاشة إلى أن قطر عرضت رشوة تقدر بـ 750 مليون يورو لإخفاء فضيحة تمويلها لحزب الله. وأكمل:" لبنان تم إختطافها في صراعات إقليمية، ولكن ربما هذه اللحظة الصعبة تكون في مصلحة الشعب اللبناني لتوحيد الصف". ونوه إلى أن ما حدث في بيروت مؤخرا سيؤدى إلى تغيير كبير يجري الإعداد له على المستوى الدولي ، مردفا:" ستتغير لبنان بدون ادني شك".

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