شكرا لقرائتكم خبر عن ناشط سعودي: حزب الله وقطر وراء تفجير بيروت والان مع التفاصيل

الأحد 9 أغسطس 2020 هاجم المدون السعودي منذر آل شيخ، دويلة قطر بسبب تمويلها مليشيات حزب الله ‏الإرهابية، مؤكداً أن ما حدث في بيروت كان تحت مظلة نظام الحمدين الإرهابي.‏

Advertisements وكتب "آل شيخ" تغريدة، عبر تويتر: "ماجرى في لبنان ‏أمر مؤلم وحدوثه بعد أسبوع من فضيحة تمويل قطر لحزب الله ودفع الدوحة 750 ‏ألف يورو لإخفاء تلك العلاقة في بلجيكا ملفت ولكن ماحدث في بيروت فوق الألم ‏نسأل الله أن يداوي لبنان ولو خرجت قطر من مالها لما كفرت عن ذنبها بدعم ‏سيطرة حزب الله على لبنان"‏ ‎.‎

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