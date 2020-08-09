90.2% نسبة المتعافين من فيروس كورونا في الإمارات

الأحد 9 أغسطس 2020

أظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية، الخاصة بالرصد اليومي لآخر المستجدات المرتبطة بفيروس «كوفيد- 19»، في الدولة، انخفاض نسبة الإصابة المؤكدة من إجمالي الفحوص منذ بداية أغسطس الجاري حتى أمس، إلى أقل من نصف في المائة، لتسجل 0.494%، فيما سجلت حالات التعافي ارتفاعاً عن حالات الإصابة الجديدة المسجلة خلال الفترة نفسها بنحو 24%.



ووصلت نسب المتعافين من الفيروس إلى 90.2% من إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة، بعد وصول أعداد الشفاء إلى 56 ألفاً و254 حالة تعافٍ، مقابل 62 ألفاً و300 إصابة تم تسجيلها على مدار 166 يوماً، منذ رصد أول إصابة بالفيروس في الدولة (في 29 يناير الماضي).

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كما شهدت أعداد المرضى الذين لايزالون يتلقون العلاج انخفاضاً منذ بداية الشهر الجاري بنحو 9%، إذ انخفض عددهم من 6246 مريضاً، إلى 5699 مريضاً.

وشهدت الإصابات انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بعدد الإصابات في الفترة نفسها من الشهر الماضي، حيث تم تسجيل 1794 حالة إصابة، مقابل 4378 حالة إصابة في يوليو، بنسبة انخفاض بلغت 59%، فيما انخفض معدل الإصابة في الفترة ذاتها من 1.2% خلال يوليو إلى 0.49% خلال الشهر الجاري.