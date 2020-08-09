شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: 555 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 555 مقابل 1122 في اليوم السابق ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 215891 حالة. وارتفع عدد الضحايا بواقع حالة وفاة واحدة مسجلا 9196.

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