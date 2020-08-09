بدء التصويت بانتخابات الرئاسة في بيلاروس

تبدأ اليوم الأحد، عملية التصويت في انتخابات الرئاسة ببيلاروس، التي يسعى خلالها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو لإعادة انتخابه، وسط انتقادات أوروبية واسعة بسبب التضييق على المرشحين.



وتعرض اثنان من أقوى منافسي لوكاشينكو للسجن خلال الفترة التي سبقت الانتخابات، وفر مرشح ثالث محتمل إلى روسيا خوفا من اعتقاله.

وأصدرت دول فرنسا وألمانيا وبولندا، بيانا مشتركا قبل الانتخابات، أعربت فيه عن "قلقها الشديد"، ولفتت إلى اعتقال مئات الأشخاص قبل أسابيع من الانتخابات.

وينافس لوكاشينكو، المرشحة سفيتلانا تيكانوفسكايا، وهي زوجة أحد السجناء السياسيين، حيث تسعى للحصول على أصوات المعارضة، ووعدت باطلاق سراح جميع المعتقلين وإجراء انتخابات جديدة حال فوزها.

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ولم تتلق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي دعوة لمتابعة التصويت في الانتخابات، كما أعربت ألمانيا وفرنسا وبولندا عن قلقها من "تقارير مقلقة عن مخالفات انتخابية أثناء التصويت المبكر".

ومنذ عام 1995، لم تعترف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأية انتخابات في بيلاروس على أنها منصفة وحرة.

ولهذا، قررت المنظمة التي تراقب انتخابات وحروبا حول العالم، أنها لن ترسل مراقبين لانتخابات بيلاروس هذه السنة، بعدما فشلت مينسك في دعوتها للقيام بهذا الأمر في الوقت المناسب.

وتعرب المنظمة عن قلقها حيال عمليات الترهيب والتوقيف التي تقوم بها السلطات بحق المعارضة.