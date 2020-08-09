خبير سعودي: اسم قطر يدعو للشك والريبة والرشوة والخيانة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

تفاعل الخبير الأمني السعودي اللواء ركن الدكتور زايد العمري، اليوم، مع هاشتاج قطر تمول حزب الله.



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وقال في تغريدة عبر "تويتر": "كان اسم قطر أيام الشيخ خليفة حين يذكر تستشعر الأمن والسلام وبعد ان انقلب عليه ابنه حمد الذي استعان بحمد بن جاسم أصبح اسم قطر يدعو للشك والريبة والرشوة والخيانة للأسف".

وأضاف: "قطر وشعبها المحترم لا يستحق هذه السمعة السيئة، أما آن التصحيح".