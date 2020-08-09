شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات.. بشائر سارة بشأن التجارب السريرية للقاح كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت وزارة الصحة الإماراتية أن التجارب السريرية للقاح كوفيد-19 في دولة الإمارات، من شأنها أن تعزز المزيد من الجهود المبذولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمنتجات الطبية، ودعم القدرة التصديرية لقطاع الأدوية في الإمارات.



وقالت الوزارة: لقد وصلت هذه التجارب وصلت إلى مرحلتها الثالثة، وهو ما يعزز من صناعة الدواء في دولة الإمارات، لافتة إلى أن "فيتش سوليوشن" التابعة لمؤسسة التصنيف الائتماني "فيتش"، توقعن في تقرير لها أن تبلغ قيمة سوق الأدوية في دولة الإمارات ما يصل إلى 19.1 مليار درهم إماراتي، بحلول عام 2024.

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