تسجيل 5ر19 مليون إصابة بكورونا حول العالم و722 ألف حالة وفاة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

تواصل أعداد الوفيات والإصابات بفايروس كورونا حول العالم الارتفاع بشكل مطرد حيث تجاوز عدد الوفيات بحسب آخر الاحصاءات الـ 722 ألفا فيما تخطى حاجز الإصابات الـ 5ر19 مليون شخص.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء حيث سجلت حتى الآن أكثر من 161 ألف وفاة فيما اقترب عدد الإصابات فيها من 5 ملايين.

وذكر موقع وورلد ميتر المتتبع لتطورات الفايروس أنه تم تسجيل 722 ألفا و909 حالات وفاة بالمرض بينما بلغ عدد المصابين 19 مليونا و522 ألفا و276 حالة في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشيه، مشيرا إلى أن 12 مليونا و532 ألفا و534 شخصا تعافوا من المرض.

وفي البرازيل توفي نحو 100 ألف شخص جراء الفايروس حتى الآن وتم تسجيل مليونين و962 ألف إصابة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد بينما تحتل المكسيك المرتبة الثالثة حيث تجاوز إجمالي الوفيات فيها 51 ألفا وبلغ عدد الإصابات أكثر من 469 ألفا.

وفي بريطانيا التي تحتل المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء توفي 46500 شخص وتجاوز عدد الإصابات 310 آلاف في حين جاءت إيطاليا بالمرتبة الخامسة حيث تجاوز عدد الوفيات فيها 35 ألفا وسجلت نحو 250 ألف إصابة حتى الآن.

وفي فرنسا توفي أكثر من 30 ألف شخص جراء الفايروس وبلغ عدد الإصابات 235 ألفا تليها إسبانبا التي حصد فيها الوباء أرواح 28500 شخص وتم تسجيل نحو 315 ألف إصابة.

وحصد فايروس كورونا أرواح 42500 شخص بالهند وتم تسجيل نحو 1ر2 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وفي البيرو تجاوز عدد الوفيات 20 ألفا وبلغ عدد المصابين أكثر من 463 ألف شخص.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات إذ أن دولا عدة لا تجري فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة بينما تعطى دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين.